Exfutbolistas históricos del Valle del Cauca se graduaron como entrenadores

Como técnicos con Licencia C, así fue el reconocimiento que recibieron los exjugadores, varios de ellos que tocaron la gloria con el Deportivo Cali.

Este viernes se conoció publicamente la información relacionada con los exfutbolistas que significan un buen futuro para los técnicos en el país.

Publicidad

Mario Desiderio, Jairo Arboleda, Fabio ‘Guaracha’ Mosquera, Álvaro Domínguez, Hernando Patiño, Óscar Díaz, Carlos Rodas, Hilario Cuenú, Julián Barragán, fueron algunos de los formadores vinculados al Deportivo Cali, Cortuluá y la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, que recibieron este viernes la Licencia C otorgada por la Federación Colombiana de Fútbol tras un convenio con la Universidad de San Buenaventura, y avalada por la Confederación Suramericana de Fútbol.

Vea acá: De buen semblante: así se vio a Juan Fernando Quintero en otra práctica con River Plate

Escuelas aficionadas y entrenadores independientes, también estuvieron entre los 140 graduandos, quienes a través de un video, recibieron las felicitaciones del vallecaucano Reinaldo Rueda. “Este logro, seguro nos va a continuar proyectando hacia el futuro”, valoró el técnico de la Selección absoluta de Chile.

La Licencia C permite dirigir hasta menores de 12 años de edad. Por lo cual, Andrés Tamayo, director jurídico de Colfútbol, quien acudió a la ceremonia en representación del presidente de la entidad, Ramún Jesurúm, al tiempo que valoró el trabajo conjunto con la Universidad de San Buenaventura, indicó que, “ya estamos terminando de hacer los trámites con Conmebol para dentro de poco iniciar las Licencias A, B y Pro”.

Publicidad

Por su parte, el presidente del Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía, lamentó que, “América, Atlético y Orsomarso no estén acá. No lo digo por generar controversia, pero si no valoramos este tipo de actividades, demostramos que no tenemos esa expectativa de estructurar lo que queremos a futuro. En Colombia estamos pensando más en el presente que en el futuro”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados