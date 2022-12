Exjugador de Boca Juniors 'les dio palo' a Edwin Cardona, Nahitán Nández y Darío Benedetto

José 'Pepe' Basualdo se pronunció sobre el deseo de los tres jugadores en mención de querer regresar al club 'xeneize'. "Se fueron cuando quemaban las papas", afirmó.

José Basualdo dejó recuerdos positivos en Boca Juniors, después de haber jugado en dos eras en Boca Juniors: en 1996 y entre 1998 y 2000.

Y este miércoles, Basualdo criticó a tres jugadores con historia reciente en el tradicional equipo argentino y que, por diferentes circunstancias, se marcharon a otros clubes.

"Cuando los escuche a Nández, Cardona y Benedetto diciendo que quieren volver no lo podía creer. Fueron los primeros en irse cuando las papas quemaban", dijo el ahora entrenador.

Pero no se quedó ahí, sino que siguió con sus palabras críticas. "Yo no me fui como ellos para que no me insulten y luego venir cuando Boca es bueno y gana. Esto no es así, están equivocados estos pibes", agregó.

Cabe señalar que el colombiano Edwin Cardona, en la actualidad en Xolos de México, ha dicho en algunas entrevistas que es su deseo volver a vestir la camiseta azul y oro, en donde ya estuvo entre 2017 y 2019.