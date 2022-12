Exjugador de la Selección de Inglaterra denunció abusos sexuales en su niñez

Se trata de Kieron Dyer, de 39 años, y quien defendió los colores de su país y también jugó en clubes como Newcastle y West Ham. En los últimos días, rompió su silencio ante bochornosos hechos.

Dyer confesó que a los 11 años fue víctima de abuso sexual de parte de su tío abuelo, quien aporvechaba la ausencia de su madre durante ciertos días.

"Es como cuando tenés una de esas pesadillas en las que no podés gritar. Él me dijo: 'No le cuentes a nadie, es nuestro secreto'", manifestó Dyer.

"Me cuesta mirar a los ojos a la gente. Me siento avergonzado, tengo problemas para confiar", agregó el inglés.

"Recién a los 21 años, ya siendo un jugador exitoso, pudo abrirse por primera vez y contarle toda la historia a Peter Kay, el creador de una clínica que ayuda a deportistas con problemas de adicciones", publicó 'Infobae' este domingo.

"No quería abrir los ojos. Me congelé, me quedé petrificado, no sabía qué hacer", recordó cuando se refirió a los momentos en los que su familiar lo tocaba y lo obligaba a tener sexo.