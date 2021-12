Expareja de Jarlan Barrera: “¿De verdad a tú propio hijo lo dejas en la calle?"

Jarlan Barrera, quien se encuentra de vacaciones en estos días, está involucrado en un escándalo, este miércoles, luego de que su antigua pareja afirmara en redes sociales que el futbolista no la dejó entrar a ella y a su hijo, al apartamento en el que vive.

“No puedo entrar a la casa en la que vivo con mi hijo, porque resulta que mi señor esposo, porque cabe resaltar que estamos casados, no permite la entrada a nuestra casa. Estoy en el edificio con mi hijo queriendo ingresar a nuestro apartamento y no, sencillamente me dicen que el señor Jarlan Barrera pasó una notificación que no podría entrar”; escribió en su cuenta de Instagram, Ana María Hernández.

Además, la expareja del volante de Atlético Nacional, completó diciendo: “¿De verdad a tú propio hijo lo dejas en la calle? Definitivamente no es posible esto”.

La mujer aparece en varias historias de su Instagram llorando y explicando la situación por la que pasó hace pocas horas.

Por el momento, Jarlan Barrera no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la mujer. Sin embargo, del tema se han visto diferentes comentarios en las redes.