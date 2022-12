Expareja de Jesé: “Sube fotos con un cordón de diamantes mientras que la ropa de tu hijo se lava en un fregadero”

Aurah Ruiz, quien, como fruto de su relación con el futbolista que actualmente milita en el Stoke City, de Inglaterra, tuvo un hijo, publicó un duro mensaje en donde reclama por la desatención del español con su primogénito.

Nyan es el nombre del menor que nació tras la relación entre Jesé y Aurah Ruiz. De acuerdo con la madre, al menor le hacen falta muchas cosas, en gran medida, por la actitud del otrora futbolista del Real Madrid y PSG.

“Paséate en avión privado. Sube fotos con un cordón de diamantes de miles de euros mientras que la poca ropa de tu hijo se lava en un fregadero a mano y se tiende en sillas en la habitación de un hospital. Sigue gastándote en tus amigos los viajes, comprándote coches y ropa de marca. Mientras, tu hijo pasando necesidades”, escribió la mujer en sus redes sociales.

A Nyan, quien sufre de una enfermedad que lo tiene hospitalizado desde su nacimiento, lo visitan los familiares de la mujer, quienes hacen el esfuerzo semana a semana se desplazarse en avión, “ellos de verdad sí son humanos y quieren a Nyan”, prosiguió la mujer quien dejó en claro que hace todo el esfuerzo para seguir con su hijo, mientras el futbolista no aporta nada.

“Primero te encargaste de quitarme el único lugar que tenía para descansar; después, la única empresa que me podía traer comida al hospital, aun sabiendo que si no descanso ni como no puedo atender a nuestro hijo, acto seguido me dijiste que mis amigas y mi familia pagasen todo”.

Por el momento Jesé no se ha pronunciado sobre la denuncia de su expareja.