¡Explosivas afirmaciones desde Italia! "Cristiano Ronaldo no soportaba a Maurizio Sarri"

La salida de Maurizio Sarri de la Juventus sigue dando de qué hablar. Y es que varios medios italianos han filtrado información de que el despido del entrenador no solo se debe al pobre rendimiento de la 'Vecchia Signora' esta temporada, sino que ahora lo vinculan con una mala relación entre los pesos pesados del equipo.

Según 'La Gazzetta dello Sport', Cristiano Ronaldo y Giorgio Chiellini, principal capitán de la 'Juve' y quién perdió terreno en el once titular bajo la batuta de Sarri, "no soportaban" al entrenador. "No solo eso, a Ronaldo no le gustó el trabajo de MS en tácticas y lo dijo abiertamente, con palabras y comportamiento", asegura el rotativo.

Otro de los referentes que tampoco entraba en sintonía con el extécnico 'Rossonero', es Gianluigi Buffon, además de Douglas Costa, quien no aguantaba que el estratega fumara en el camerino.

Por su parte, el diario afirma que otros jugadores como Paulo Dybala y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, si guardaban cierta empatía con Sarri, al igual que Miralem Pjanic, nuevo jugador del Barcelona.