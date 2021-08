Expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, volvió a tribunales suizos, por supuesta gestión desleal

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter, que compareció este lunes ante un fiscal suizo en Zúrich por el caso del sospechoso pago que amenaza también a Michel Platini, se presentará nuevamente el martes ante la justicia para la que podría ser su última audiencia.

La sesión no debía prolongarse más de 90 minutos por la delicada salud del suizo, de 85 años, hospitalizado en diciembre y enero pasados para someterse a una operación cardíaca. Pero Blatter, acompañado de su abogado, salió de la oficina del fiscal federal hacia las 11h30 (09H30GMT), mucho más tarde de lo previsto.

Visiblemente sonriente y relajado, el exdirigente anunció que su audiencia iba a continuar el martes. Con respecto a hoy, "no hay muchas noticias que anunciar", declaró a los periodistas. La comparecencia tuvo lugar "en un buen ambiente", dijo antes de meterse en un vehículo, saludando con la mano a los medios de comunicación presentes en Zúrich, donde se encuentra también la sede de la FIFA.

Su vocero Thomas Renggli precisó a la AFP que la audiencia comenzó a las 08h45 (06H45GMT), en presencia de un abogado de la FIFA: "Blatter está contento, ha ido bien. Él espera que mañana pueda terminar".

Este caso, que acabó con Blatter y Platini fuera del fútbol, trata sobre el pago por parte de la FIFA de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros; 2,1 millones de dólares) al francés a principios de 2011, sin justificación escrita, por orden de Blatter.

Se trata del último paso antes del cierre de esta investigación abierta en 2015 contra ambos dirigentes, investigados por "gestión desleal", "abuso de confianza", "fraude" y "falsedad en los títulos".

Publicidad

Platini compareció por última vez a mediados de marzo. Ahora está a la espera de la decisión de la fiscalía, que podría pronunciarse por el archivo del caso o abrir la vía a un juicio ante la Corte Penal Federal de Bellinzona.

Blatter y Platini insisten en que se trata de una cantidad que quedaba por pagar por un trabajo de asesoría efectuado por el francés en 1999-2002.

De acuerdo a ambos, el acuerdo data de la primavera de 1998: Blatter, que entró en la FIFA en 1975 como director de desarrollo pero que no tenía legitimidad deportiva, buscaba entonces el apoyo del exfutbolista para alcanzar la cúspide de la organización.

Pero la FIFA, dirigida desde 2016 por Gianni Infantino, lamenta la falta de contrato escrito que mencione en ese momento dicha remuneración, y pide el reembolso a Michel Platini.

- "Impaciencia y optimismo" -

Preguntada sobre la cita de este lunes, la fiscalía recordó que, de acuerdo al código penal, "en los procesos importantes y complejos las personas acusadas son escuchadas una última vez antes del cierre de la instrucción e invitadas a expresarse sobre los resultados de ésta".

"La puesta en marcha de audiencias finales no permite sacar conclusiones en cuanto al final del proceso penal (clasificación, ordenanza penal)", precisan las autoridades.

Publicidad

En un comunicado transmitido por su portavoz antes de su audiencia, el hombre que dirigió el fútbol mundial de 1998 a 2015 había asegurado "esperar con impaciencia y optimismo esta audiencia final, con la esperanza de que esta historia termine pronto".

"Después de todo, este caso se remonta a algo que pasó hace diez años", escribió, repitiendo que el pago de dos millones de francos suizos al exfutbolista galo es completamente legal.

"No puedo más que repetirme: (el pago) se basa en un contrato oral que definía las actividades de asesoramiento de Platini para la FIFA entre 1998 y 2002", explica Blatter, añadiendo que el retraso en el pago se debió al hecho de que "en un primer momento la FIFA no podía pagar la totalidad de la suma y Platini no la reclamó hasta 2010".

La fiscalía suiza señaló que la presunción de inocencia se aplicaba a todas las partes e indicó que no podía dar un calendario preciso sobre el desarrollo del caso.