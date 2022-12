Fabián Vargas se enojó con un hincha de River Plate, que lo insultó en un en vivo en Instagram

El exfutbolista colombiano, con pasado en Boca Juniors, no se aguantó y tuvo que nombrar al seguidor del equipo ‘millonario’ y de paso recordarle que en su equipo militan tres jugadores de nuestro país.

Fabián Vargas es uno de los tantos colombianos que han dejado en alto su nombre en Boca Juniors, algo que hasta la fecha genera amores y odios.

Este martes, el exjugador estuvo en un en vivo en Instagram con el medio argentino ‘TyC Sports’, y tuvo un pequeño cruce con un hincha de River Plate.

“Tuve muy buenos entrenadores como ‘Coco’ Basile y Miguel Russo, pero definitivamente a Carlos (por Bianchi) le tengo que agradecer toda mi vida. Primero por dejarme vivir la experiencia maravillosa de vestir la camisa del más grande de todos, que es Boca. Aunque no le guste a este chico que está viendo el vivo. El pelotudo este me insulta y no sé qué hace viendo este vivo, no se da cuenta que en su equipo, que es River, hay tres colombianos”, fueron las palabras de Vargas.

Por otra parte, el exmediocampista se refirió al buen momento de Jorman Campuzano y el nivel mostrado en general por los tres colombianos del plantel de Boca Juniors.

“A Campuzano lo veo muy bien. La verdad es que yo tuve la fortuna de que Bianchi conocía mucho al jugador colombiano. La cultura futbolística argentina y colombiana es muy diferente. Alfaro no tuvo la sapiencia para llevarlo a Jorman de a poco. Russo lo conoce mucho y le devolvió la alegría, las ganas de jugar y le dio confianza. Está demostrando todas las condiciones que tiene, pero todavía no llegó a su techo. Los hinchas de Boca se van a enamorar de Campuzano. Los tres colombianos no pudieron rendirle a Alfaro porque estaban cohibidos tácticamente. Russo los liberó. Cuando trabajas mucho lo táctico, al jugador le sacas la libertad para jugar”, finalizó Fabián Vargas.

