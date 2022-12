Fabián Vargas y su drama por las tres fracturas de tabique que sufrió jugando fútbol

El exjugador colombiano le contó a ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’, de los problemas que tuvo durante muchos años, por algunos fuertes choques que recibió en las canchas.

Fabián Vargas, de amplia experiencia internacional en su carrera como futbolista, se caracterizaba por su garra y temple en la mitad de la cancha, algo que también le dejó algunas lesiones a largo plazo.

Y es que el exjugador colombiano sufrió tres fracturas de tabique durante su carrera como profesional, algo que le dejó secuelas y por eso tuvo que pasar recientemente por el quirófano.

“El futbol es un deporte de mucho contacto y es inevitable que sufras este tipo de problemas, a los 17 años tuve mi primera fractura, me dieron un cabezazo en una disputa de un balón aéreo, salte a cabecear y el contrincante hacia atrás y me dio en la nariz y tuve mi primera fractura. No se podía hacer nada en ese momento, porque significaba una corrección inmediata y significaba parar durante varios meses y mi profesión no me lo permitía”; le contó a ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’.

Además, Fabian Vargas afirmó que solo podía respirar bien por una de las fosas nasales y se vio ya obligado a operarse la nariz, porque el médico le dijo que “solo estaba respirando un 25 por ciento bien”.

