Fabio Cannavaro: “Rompimos la Copa del Mundo tan pronto llegamos a Roma”

El excapitán de la selección italiana hizo públicas varias anécdotas sobre el equipo que se hizo con el Mundial en el año 2006, mediante las redes sociales. Así, reveló el destino del trofeo del certamen mundialista.

Fabio Cannavaro, quien fuera el capitán del seleccionado italiano que se hizo con el título de campeón mundial en 2006, dio a conocer mediante las redes sociales unas cuantas historias de aquella gesta.

“La copa que se ve en televisión cuando un equipo gana es la auténtica. Luego la FIFA por seguridad te da una copia. La que rompimos en Roma era una copia. Apenas llegar, la rompimos”, dijo ‘Il Capitano’.

Además, en la recopilación que hizo ‘Mundo Deportivo’, sobre lo mencionado por Cannavaro, también apuntaron que: “Los que no son campeones del mundo no pueden tocar la copa si no es con unos guantes blancos. Cuando debí entregar la copa a España en el Mundial de 2010, un miembro de seguridad me dijo que debía ponerme guantes para cogerla. Pero desde la FIFA le dijeron que yo podía tocarla sin guante”.