“Falcao es el mejor delantero del mundo”: la admiración de Lautaro Martínez, la joya de Argentina

El delantero del Inter de Milán volvió a reafirmar su idolatría por el ‘Tigre’ y confesó que en la Copa América, cuando se enfrentaron, tuvieron una charla en la que el atacante colombiano le dio consejos.

Lautaro Martínez fue la gran revelación de la Selección de Argentina en la pasada Copa América Brasil 2019 . El delantero de 21 años, que ya brilla en Europa con el Inter y considerado el futuro del balompié ‘gaucho’, siempre ha reiterado su admiración por el colombiano Radamel Falcao García.

Y en la noche de este jueves no fue la excepción. “Falcao es el mejor delantero del mundo”, afirmó sin dudarlo, en medio de una charla con el programa argentino ‘Fox Sports Radio’.

“Siempre fue mi espejo. Un jugador que siempre veía de chico. Yo no soy muy amante de ver los partidos por televisión, pero cuando juagaba él, los veía todos. Lo seguía a todos lados”, aseguró el exjugador de Racing de Avellaneda.

Inclusive, aseguró que las fortalezas del ‘Tigre’ como “su cabezazo y por cómo va al área”, las intenta aprender.

“Me veo reflejado en él. Tuve la posibilidad de enfrentarlo ( primera fecha de la Copa América Brasil 2019 ) y de intercambiar camisetas. Lo conocí y fue una alegría inmensa, tuvimos una charla de 20 minutos. Nos pudimos conocer y para mí fue un orgullo”, aseveró.

Inclusive, reveló al final uno de los consejos que el actual jugador del Mónaco le dio: “Como no jugué ese partido, me dijo que este tranquilo, que iba a llegar mi momento y que la ‘rompa’ cuando llegara. Son cosas que me las guardo para mí, para mí crecimiento y para la vida”.

Las palabras de Lautaro Martínez sobre Falcao:

"FALCAO SIEMPRE FUE UN ESPEJO PARA MÍ"#FOXRadio | Lautaro Martínez expresó su idolatría por el colombiano y reveló lo que le dijo cuándo se cruzaron en la CONMEBOL Copa América. pic.twitter.com/TjkWXhNZ1L — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 18, 2019