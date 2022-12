"Falcao es top, Lewandowski marca con los ojos cerrados y Benzema es mucha calidad"

James Rodríguez también entregó sus impresiones con Rio Ferdinand sobre los mejores y más importantes jugadores del mundo, con los que ha compartido o ha rivalizado a lo largo de su carrera.

Con toda claridad y sin ahorrarse ningún calificativo, James Rodríguez le dio un vistazo y entregó sus conceptos sobre grandes figuras empezando por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; pasando por algunos de sus compañeros en los clubes en los que ha jugado como Mónaco y Real Madrid e igualmente a otros que admira.

"En Mónaco estuve con Falcao, quien en su momento fue top y sigue siendo top. Berbatov allá tiene una calidad increíble. Benzema tiene una clase increíble, siempre hace goles. Cristiano tiene mucha hambre, con él nos fue bien. Todos son muy buenos, pero Crisitiano es letal", dijo de entrada James.

¿Cristiano o James? fue otro de los temas que se puso sobre la mesa de parte de Ferdinand. "Los dos con sus cualidades. Son los mejores. Pero no los pueden comparar. Ellos dos están en otro mundo".

El colombiano fue claro cuando se trató de declarar su admiración y reaccionó tan pronto soltó la pregunta Ferdinand. "Andrés Iniesta, mucha calidad. Tiene mucha clase. Uno de los 10 de antes, no hay muchos ahora. Cambiar la camiseta con él, fue grande". Y siguió con otros elogios e indicó que "Ribery es un jugador increíble, en el uno dos hacía ver el fútbol fácil. Robber con una zurda increíble y Sergio Ramos es bueno, hace goles y en las finales siempre ahí ganando".

Rodríguez Rubio cambió de frente y recordó el día en el que más patadas recibió. "En la Copa Mundo contra Brasil a mí me dieron por todos sitios, ese partido ha sido en el que más me han dado, entre Fernandinho y Paulinho me dieron duro".

