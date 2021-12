Falcao García no se quedó atrás: dedicó una publicación a Sergio Agüero, tras anunciar su retiro

La noticia del día, en el mundo del fútbol, tiene como protagonista a Sergio Agüero, quien anunció su retiro del fútbol, tras confirmarse que tenía una afección cardiaca, el pasado 30 de octubre en un partido contra Alavés, por La Liga. Frente a su decisión, las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas la de Falcao García.

El delantero colombiano no se guardó ni una sola palabra para el 'Kun', a quien enfrentó no solo a nivel de clubes, con el AS Monaco contra Manchester City o, recientemente, Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona, sino también en selecciones, con Colombia y Argentina, tal y como 'el Tigre', lo expuso en su publicación.

"Te felicito por la maravillosa carrera que tuviste. Ha sido un placer y un reto jugar ante tus equipos. Te deseo lo mejor para tus planes y proyectos en el futuro", escribió el atacante samario, de 35 años, a través de su cuenta oficial de Instagram, mensaje acompañado de varias fotografías.