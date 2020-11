Falcao García y su sentido mensaje para Maradona: "Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño"

Falcao García , capitán e ídolo de la Selección Colombia , se sumó a los cientos de mensajes por el fallecimiento de Diego Maradona, quien sufrió este miércoles un paro cardiarrespiratorio, en su casa de Tigre, en Argentina.

"Eterno. Desde muy niño siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo videos tus videos, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú", escribió 'El Tigre' en Instagram.

"Cuando tuve la oportunidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño”, agregó el delantero del Galatasaray.

"Tu legado permanecerá por siempre. Gracias por todo Diego, gracias por permitirnos disfrutar de tu talento en el campo de fútbol. Te extrañaremos. Mi abrazo fuerte a su familia y a todo el pueblo argentino en estos momentos", finalizó el jugador colombiano.

Además de Falcao García, Carlos 'El Pibe' Valderrama, Freddy Rincón y René Higuita también le dejaron su mensaje al 'Pelusa'.