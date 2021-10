Falcao García y un mural con su cara, en Ciudad Bolívar: “No me queda más que agradecer”

Falcao García es el ídolo de muchos en Colombia y el mundo, y eso se ve con las muestras de cariño que recibe constantemente, aunque en esta ocasión fue aún más grande lo que recibió, un mural en una casa en Bogotá.

El ‘Tigre’, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, dejó su agradecimiento por la obra de arte realizada en Ciudad Bolívar.

“Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. Y a la persona que tomó la foto”, escribió de entrada.

Además, Falcao García compartió el homenaje que le realizaron en la capital colombiana y agregó diciendo: “Está ubicado en el barrio Paraíso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento”.

