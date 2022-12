Falcao, solidario y contundente: “Amigos venezolanos, no están solos. Libertad para Venezuela”

En medio de las multitudinarias marchas que se presentaron en el vecino país, el delantero colombiano envío un sentido mensaje.

Radamel Falcao García no se quedó callado ante la situación por la que atraviesa Venezuela. En medio de las manifestaciones que se presentan en el vecino país, el futbolista colombiano publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencido”, escribió el ‘Tigre’.

El mensaje estuvo acompañado de un video en donde se observan a cientos de ciudadanos venezolanos cantando su himno nacional en la Plaza de Bolívar, de Bogotá.

Desde este sábado, fecha en la que se cumplieron 20 años de la llegada del Chavismo a Venezuela, se produjeron multitudinarias marchas tanto del oficialismo como de la oposición, en el vecino país.

Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Libertad para los venezolanos. Vamos Venezuela. Video vía @ebatista82 #VenezuelaLibre pic.twitter.com/Ddfwqwpl5y — Radamel Falcao (@FALCAO) February 3, 2019

