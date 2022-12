Farid Díaz: “Me fui a gozar el Mundial, a disfrutarlo, y por eso terminé jugando en Valledupar”

El lateral izquierdo colombiano realizó un en vivo en su cuenta de Instagram y habló de la Selección Colombia, Nacional y varios temas de su carrera como profesional.

Farid Díaz, actualmente en el Nacional, de Paraguay, interactuó con sus seguidores y les respondió varias preguntas sobre su carrera como futbolista.

El lateral izquierdo habló de lo que significa Nacional para él, de la Selección Colombia, su paso por Valledupar, por Alianza Petrolera y hasta contó de qué equipo es hincha.

La pregunta que más le hicieron es el porqué jugó en Valledupar, en la Primera B del futbol colombiano, luego de jugar el Mundial con la ‘tricolor’, en 2018, a lo que respondió que fue porque se fue disfrutar y cuando volvió ya los equipos no tenían cupos o estaban armados.

Repase acá las declaraciones de Farid Díaz en su en vivo en Instagram:

*El mejor compañero

“Hay varios, pero con el que jodía y hablaba más, era con Franco Armani, viajábamos juntos y con él fue más que todo”.

*Su paso por Alianza Petrolera

“Barrancabermeja es una ciudad tranquila, hace mucho calor, y lo que no me gustó es que la gente no apoyaba casi, pero es normal, igual se hizo una buena campaña con un gran equipo que teníamos”.

*Un posible regreso a Atlético Nacional y la opinión sobre esa hinchada

“Me gustaría volver a Nacional, claro. La hinchada de Nacional es la mejor de Colombia y Suramérica”.

*El equipo del que es hincha

“La verdad soy hincha de Envigado, antes era de América, pero de un tiempo para acá soy hincha de Envigado”.

*Su paso por Valledupar luego del Mundial de Rusia 2018

“Me la han hecho muchas veces, la verdad me fui a gozar el Mundial y dejé a un lado los equipos que tenía pendientes, me fui a disfrutarlo, eso es único y hay que gozárselo. Cuando regresé ya no había cupos, ya se habían armado los equipos y no me podía quedar parado y fui a Valledupar”.

*El partido más emocionante con la Selección Colombia

“Fue el de la Copa América, contra Perú, que en tiempo reglamentario quedamos 0-0 y luego pasamos por penaltis”.

*Los equipos en los que le gustaría retirarse

“Me gustaría retirarme en Nacional, Envigado o Bucaramanga”.