Faustino Anjorin, la joven promesa del Chelsea cuyo nombre es inspirado en el 'Tino' Asprilla

De lo rescatable del Chelsea en la temporada, es la aparición de jóvenes promesas producto de la cantera del club y que están siendo promovidos por un hombre de la casa: el entrenador Frank Lampard.

Uno de ellos es Faustino Anjorin, quien hace poco menos de un mes hizo su debut como titular en el primer equipo de los 'Blues' y fue nada menos ni nada más que en un partido de Champions League .

El joven volante de 19 años es hijo de padre nigeriano y madre británica, por eso su apellido no tan común y aunque su nombre tampoco es popular en Inglaterra, los motivos tienen que ver con algo más futbolero y proveniente de Colombia.

Cuatro años antes del nacimiento de Anjorin, en 1997, Faustino Asprilla deleitaba a todos en territorio británico gracias a sus maravillosas actuaciones con el Newcastle, en especial en aquella noche de Champions cuando le anotó un triplete al Barcelona.

Las presentaciones del delantero tulueño despertaron la admiración de miles de fanáticos del fútbol en Inglaterra y Sheriff Anjorin, padre del joven jugador del Chelsea, fue uno de ellos. Tan grande fue su apasionamiento por Asprilla, que decidió ponerle de nombre a su hijo Faustino, con la fortuna que más adelante también se convertiría en un talentoso futbolista.

Y la casualidad no para ahí. La historia no ha pasado desapercibida en suelo inglés, por lo que el juvenil Anjorin no solo recibió de Asprilla su nombre, sino que también su apodo, pues como el colombiano, este prometedor volante es conocido con el sobrenombre de 'Tino'.

Faustino Anjorin también ha sido convocado con frecuencia a las divisiones menores de la Selección de Inglaterra. Además, con Chelsea, ostenta dos títulos de Premier League sub-18, otro de FA Cup juvenil y un subtítulo de Champions League de la misma categoría.