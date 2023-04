Faustino Asprilla: "A Daniel Quintero le debería dar vergüenza ponerse la camisa del verde"

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, encendió la polémica este miércoles, cuando en una atención a los medios de comunicación en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, antes de brindar sus declaraciones con respecto a lo sucedido con Atlético Nacional, se puso la camiseta del conjunto 'verdolaga'. El funcionario tuvo trinos en los que atacó a Mauricio Navarro, presidente del verde antioqueño, y aparte de eso cuestionó a los dueños del club por no ceder ante las presiones de barra brava, que causó desmanes en el Atanasio Girardot, por lo que no se pudo jugar contra América, el domingo pasado

De inmediato en las redes sociales llegaron todo tipo de reacciones, y el mandatario de la capital antioqueña se convirtió en tendencia . Así las cosas, uno de los que alzó la mano y se pronunció al respecto fue Faustino 'Tino' Asprilla, quien criticó la actuación de Quintero Calle.

"Le pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club Atlético Nacional vetar de por vida a Daniel Quintero Calle, le merece respeto total a la institución, es el primer paso a seguir y dar ejemplo al FPC, le debería de dar vergüenza ponerse la camisa del Verde", expresó en sus redes sociales, el legendario futbolista del conjunto 'verdolaga'.

Le pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club @nacionaloficial vetar de por vida a 🤡 #quinterocalle le merece respeto total a la institución, es el primer paso a seguir y dar ejemplo al FPC, le debería de dar vergüenza ponerse la camisa del Verde. pic.twitter.com/Kxs6rU12Zt — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) April 20, 2023

Esto dijo Daniel Quintero en su atención a los medios de comunicación:

"Aquí estamos con la camiseta de Atlético Nacional para recordarle a las directivas que había Nacional antes de ellas. A las barras, que estamos aquí por el fútbol, por las vidas y que ese debe ser el principal objetivo a perseguir. Les pido de forma encarecida que le bajen el tono, yo no guardo ninguna rencilla, remordimiento, ni retaliación. Yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín, de absolutamente todos, y soy el alcalde de Nacional y del Independiente Medellín, y por eso necesito que otra vez haya fútbol en el estadio y para eso necesito que las directivas de Nacional se pongan juiciosas, vayan a la mesa de fútbol, vayan al la mesa de seguridad, creen un plan de seguridad, el que ellos quieran y yo al mismo tiempo le pido a las barras: primero, rechazo total a la violencia, que se sienten a negociar y trabajemos de forma articulada y conjunta, nosotros no los vamos a dejar atrás, nosotros no los vamos a estigmatizar. Ellos hacen parte de la cultura de fútbol, y no dejaremos que por unos cuantos violentos, entonces se diga que todas las barras son malas, todas las barras son violentas, cuando hay procesos culturales de educación que se vienen adelantando gracias a las barras", inició en su discurso.

"A las dos partes les decimos que se pongan de acuerdo, y para eso estoy aquí. Primero garrote a los dos, ocho capturados a la barra y a las directivas, respeto con las autoridades, porque yo soy la autoridad de la ciudad y merezco respeto. Nos vamos a sentar y vamos a hacer que vuelva el fútbol a Medellín", concluyó el mandatario.