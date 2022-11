Faustino Asprilla arremetió fuertemente contra Qatar: "No es que jueguen mal es que no saben jugar"

Luego del partido inaugural de la Copa del Mundo , donde la selección de Ecuador, liderada por Gustavo Alfaro, venció 2-0 a Qatar, los comentarios y reacciones no tardaron en llegar al conjunto anfitrión, que, no estuvo a la altura de la competencia y mostró un nivel pobre.

El campeón de la Liga de Campeones con el Parma de Italia, y el exmundialista con la selección Colombia en 1994 y el 98’, Faustino Asprilla, dio sus impresiones del primer partido del certamen orbital, en el programa ‘F 360’ de ESPN Colombia, arremetiendo contra Qatar por lo mostrado y criticando al entrenador de la ‘Tri’, por no buscar más goles.

¿Qué impresiones le dejó el debut de la selección anfitriona?

“Qatar no jugó horrible, es que no saben jugar, simplemente no saben jugar. Juegan bien con los del mismo nivel de ellos, ¿en Asia con quién juegan? Con los del mismo nivel de ellos. ¿Y qué hizo aquí? Metieron 10 jugadores atrás. Ustedes hablan porque Colombia les ganó 1 a 0, pero yo me acuerdo de ese partido, le crearon 40 oportunidades de gol. Que Duván estaba, mejor dicho, eso es otra cosa. No hicieron un tiro al arco”.

¿Cómo analiza a la selección de Ecuador en el debut mundialista?

“No podemos ver más remates al arco porque el técnico de Ecuador tiene el partido más fácil del Mundial, pa’ salir a atacar, se le lesiona el centro delantero y mete un volante de marca. Eso no lo hace sino ese señor. No tenía cómo sufrir, cómo sufre si los jugadores del rival parecían niños, demasiado débiles, son amateurs los que estaban jugando ahí. En la Copa América tenían menos presión, allá tenían la presión de salir a inaugurar un Mundial”.

¿Qué le cuestiona a Gustavo Alfaro?

“Tenía que perder y los tenían que ‘recontragolear’. Todo el mundo sabe lo que juega Catar, ¿o es que dónde juegan, en la Premier (League) de Inglaterra? Esos muchachos conocen Europa porque los llevan a pasear ; vamos a Europa a comprar ropa ”.

“Cuando un entrenador va ganando 2 a 0 y un equipo no le ha hecho. Uno se da cuenta, yo no soy entrenador, pero si mi equipo no ha sufrido ni siquiera un tiro al arco, no pasaban de la mitad de la cancha y voy a sacar al delantero. Meta al otro atacante, al que metió de último. ¿No llevó un ‘pelado’ que juega en segunda división? ¿Por qué no lo puso de una? Lo tenía pa’ ponerlo y seguía con el equipo, si estaba jugando bien”.