Faustino Asprilla defendió a Franco Armani por las fuertes críticas de Marcos Díaz

El exdelantero de la Selección Colombia publicó dos mensajes en sus redes sociales en donde dijo, “el día que ese payaso gane el 1% de lo que ha ganado Armani o que juegue en un equipo que sea la mitad de lo que es Nacional, hablamos”.

En días pasados Marcos Díaz, arquero de Huracán había descalificado la posibilidad de que Franco Armani llegara a la Selección Argentina.

"Con Armani me crucé un par de veces en Copa Libertadores, cuando a nosotros nos robaron. De hecho, ellos tuvieron muchos partidos dudosos en los que fueron beneficiados y si no pasaban esas cosas con los árbitros no sé si se estaría hablando de él en estos momentos", aseguró el guardameta al programa dedicado a Huracán denominado 'Por siempre Globo'.

Por ello Asprilla escribió, “me da risa que un perdedor como Marcos Díaz pretenda menospreciar a un crack como Armani. Todavía está ardido por la eliminación de Libertadores. El día que ese payaso gane el 1% de lo que ha ganado Armani o que juegue en un equipo que sea la mitad de lo que es Nacional, hablamos".

Posteriormente, el oriundo de Tuluá publicó un video en donde explicó sobre quién se trataba dicho mensaje, ante las dudas de sus seguidores en las redes sociales.

