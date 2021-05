Faustino Asprilla dio la cara y el señalamiento en redes: "He recibido amenazas por esas mentiras"

En medio de la situación actual de Colombia, con manifestaciones, violencia y protestas en diferentes puntos del país, el lunes se difundió un video en Twitter en el que algunas personas, con palabras de grueso calibre, señalaron a Faustino Asprilla por supuestas advertencias de su parte ante la presencia y obstaculización en vías aledañas al lugar de residencia del exfutbolista.

Ante esos señalamientos, el 'Tino' salió hace pocos minutos en un video, en el que trató de dar claridad con respecto al hecho, en tiempos convulsos en territorio colombiano y especialmente en el Valle del Cauca.

"Quiero explicar un mal entendido que tuve ayer con una gente aquí en Tuluá. Que con mentiras, han difundido un video donde claramente se ve el racismo que tienen en contra mía, de la forma como me tratan. Yo iba pasando por ahí, iba a salir, estaba cerrado y simplemente me regresé. Saqué mi celular para grabar, ahí llegó un tipo y me insultó, llegó otro y también me insultó. Ustedes como ven en el video que difundió esa muchacha, yo en ningún momento me bajé del carro, no se escuchó mi voz, ahí estaba la Policía, inclusive. Yo solo di la vuelta y me regresé para mi casa", expresó el otrora jugador de Nacional, Parma, Newcastle y Selección Colombia, entre otros.

En su relato, Asprilla también agregó que "la gente es muy malintencionada, es un momento muy delicado para este país, como para que estén diciéndole mentiras a las personas. Todo el que me conoce, sabe que yo soy incapaz de hacerle daño a la gente. Así que, les pido mucha cordura, tratar de dialogar. Yo no estoy ni a favor, ni en contra de lo que está pasando. Me duele mi país como a todos. Espero la gente pueda entender esto. He recibido muchas amenazas, gracias a esta niña que publicó este video, diciendo mentiras que estaba en contra de la gente".