Faustino Asprilla, en medio del dolor y luto por la muerte de Freddy Rincón: "Se mandó una caga..."

Pasan las horas y se siguen sintiendo las muestras de dolor y pena por la muerte de Freddy Rincón, uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol colombiano. Y así se han sentido todo tipo de manifestaciones por su prematura partida, ante un fatal accidente de tránsito en la ciudad de Cali el pasado lunes 11 de abril.

En medio de ese panorama, en redes sociales circuló, en las últimas horas, un video sin filtros en el que se ve a Faustino Asprilla haciendo un comentario, en una charla en la que participó el periodista Juan Pablo Murillo.

"Me puse a llorar por Freddy otra vez. Nos tiene vueltos nada. Freddy se mandó la cagada más grande. Yo ando con chófer, me manejan el carro, me cuidan...¿Cuál es el problema?. Freddy era una persona demasiado importante, por qué no se dio cuenta, puta jugó en el Real Madrid, se imagina qué es jugar en el Real Madrid, no todo el mundo jugó en el Real Madrid, ni siquiera yo que fui el mejor jugador de Colombia", dijo en forma vehemente el tulueño, tal y como se ve en el video del referido periodista.

A Asprilla se le notó afectado y dolido por el fallecimiento del 'Coloso de Buenaventura', que perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito entre una camioneta en la que iba y un bus del servicio de transporte MIO de la capital del Valle del Cauca.

