Faustino Asprilla habló, a su estilo, de la situación del país: vea sus declaraciones

Luego de su retiro del fútbol, Faustino Asprilla se ha vuelto un hombre que genera revuelo con sus declaraciones, ya sea como comentarista en programas de televisión o en sus apariciones en redes sociales, donde cuenta con una gran masa de seguidores.

Este miércoles, el exjugador de la Selección Colombia publicó un video que ha causado revuelo en Twitter. En él, aparece comiendo salchichas y dice: "Estoy comiéndome estas salchichas, como son de ricas. Esto no me lo prohíbe nadie, yo veré que como. Es mi problema. Yo como lo que quiera. Cuento tan... dizque no se puede comer salchichas, já. Dizque engordan".

Además, en la descripción de la publicación, dejó el siguiente mensaje: "Impuesto pa la comida, que pa' que comamos sano. No, yo veré que como. A mí me enseñaron a comer en la casa, salchicha, butifarra o lo que sea, es la comida del pueblo".

Cabe recordar, que el vallecaucano hace referencia a la propuesta de reforma tributaria que presentó el Gobierno de Gustavo Petro, que gravaría los alimentos ultraprocesados y altos en azúcar.

No es la primera vez que Faustino Asprilla habla de sus posiciones en cuestiones políticas, ya en ocasiones anteriores había puesto mensajes en sus redes sociales, relacionados a las situaciones sociales de nuestro país.

¿En cuáles equipos estuvo Faustino Asprilla en su carrera como futbolista?

Faustino Asprilla supo destacarse en clubes de nuestro rentado local como lo fueron Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y Cortuluá. Además, en el balompié internacional figuró en el Parma, de Italia; en el Newcastle, de Inglaterra; en Palmeiras y Fluminense, de Brasil; en Atlante, de México; en Universidad de Chile; y en Estudiantes de La Plata, de Argentina.

Además, en la Selección Colombia hizo parte de la generación dorada que cautivó al mundo en los años 90'. Además fue artífice de dos anotaciones en el histórico triunfo 0-5 a Argentina, en el Monumental.