Faustino Asprilla: “No me siento por debajo ni de Falcao, ni del ‘Pibe’ Valderrama, ni de James”

Una de las voces autorizadas del fútbol en Colombia es Faustino Asprilla. Ahora el tulueño aclaró que, si hay que hablar por lo hecho por él dentro del terreno de juego, no se siente menos que otros históricos del seleccionado colombiano.

“A mí me puede ganar en la Selección metiendo goles, pero jugando al fútbol con lo que yo hice no me siento por debajo de ninguno, ni de Falcao, ni del ‘Pibe’, ni de James”, indicó Asprilla a 'Direct Tv'.

Muchos son los jugadores que se han puesto la camiseta de la Selección y también los que han estado presentes en el fútbol profesional colombiano. Por esa razón el ‘Tino’ opina que los jugadores no son los que deben decir quién es el mejor.

“La historia del fútbol colombiano es muy grande, de ahí a que (James Rodríguez) sea mejor que todos los jugadores que han pasado solo la gente lo puede decidir”, concluyó el hombre que pasó por Nacional, Parma, Newcastle, U. de Chile y Palmeiras, entre otros.