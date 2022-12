Faustino Asprilla se confiesa a sus 50 años: entre sus gambetas en la cancha y el amor por su mamá

El exfutbolista le concedió a GolCaracol.com una entrevista diferente en la que repasa su trayectoria y habla de sus sueños y las cosas que le gustaría haber cambiado.

Este 9 de noviembre cumple 50 años Faustino ‘El Tino’ Asprilla, una leyenda viva del fútbol colombiano, considerado por muchos como uno de los delanteros con más condiciones en la historia de nuestro balompié.

Entre sus gestas se recuerdan el invicto de 52 fechas que le quitó con el Parma al todopoderoso Milan de los años 90 y la memorable noche en que le pintó la cara al Barcelona con tres goles suyos, vistiendo la camiseta del Newcastle inglés.

‘El Tino’, además, estuvo nominado al Balón de Oro en 1993 junto a ‘monstruos’ de la talla del holandés Dennis Bergkamp, el italiano Roberto Baggio y el brasileño Romario.

Con la Selección Colombia fue ‘la gacela’ de aquel equipo de ensueño que le propinó una goleada histórica por 5-0 a Argentina, en el estadio Monumental, con Diego Maradona en las tribunas, y que un año después fracasó estruendosamente en el Mundial de Estados Unidos.

No hay que olvidar tampoco su paso por Atlético Nacional, el equipo que le sirvió de trampolín para dar el salto a Europa.

Sin embargo, no todo ha sido fútbol en la vida de ‘Fausto’: las mujeres, los caballos, el juego y la familia también han hecho parte de su agitado mundo; ese que ha girado entre la fama, la gloria y el dinero.

Si no hubiera sido futbolista, ¿qué habría sido?

“Tal vez habría estudiado, pero la verdad en la mente mía desde que nací siempre estuvo el fútbol primero que todo”.

¿El mejor gol de su carrera?

“Muy difícil escoger uno de 200 goles que hice, pero diría que el cuarto que le marqué a Argentina en el 5-0, en el Monumental”.

¿El mejor jugador con el que compartió en una cancha?

“¿Vos te imaginás con cuántos futbolistas jugué yo, entre brasileños, mexicanos, argentinos, ingleses, franceses, italianos? Pa escoger uno es complicado, manito”.

¿La mejor camiseta que cambió?

“La de Paolo Maldini el día que le hice el gol al Milán y le quité el invicto de 52 fechas”.

¿El rival con el que más se insultó?

“Creo que fue el italiano (Nicola) Berti, que jugaba en el Inter”.

¿El peor regaño que recibió de un entrenador?

“El de Kevin Keegan. Me amenazó en un partido Newcastle-Arsenal. Me dijo que si no mejoraba, me iba a sacar. Le dije que tenía razón, que estaba jugando muy mal, que yo me sacaba solo y fui me bañé y me salí”.

¿Es cierto que Faustino Asprilla pudo ser el mejor jugador del mundo?

“En la temporada 1992/93, que llegué a Italia, fue creo que el mejor año que tuve en Europa y por ahí estaba entre los mejores del mundo, pero eso no me corresponde decirlo. Por ejemplo, hoy creo que el mejor del mundo es el ‘morocho’ del Liverpool, (Sadio) Mané, pero nadie lo menciona para el Balón de Oro”.

¿Qué significa Atlético Nacional?

“Esa institución es la más grande por donde he pasado. Por la forma como me trataron y me tratan cuando yo llego allá, como me acogen los jugadores, el club, y la oportunidad tan linda que me dieron cuando vino el Parma a buscarme y pude salir. A pesar de que el presidente me robó, pero no importa, es lo más grande que me ha pasado en mi carrera deportiva. Con ese club supe que fue ganar el primer título, me enseñaron a ser campeón y eso es algo que no se aprende en todos los equipos de fútbol”.

¿Qué le quedó pendiente con la Selección Colombia?

“No estoy en deuda porque yo di todo con la camisa de la Selección, pero sí me siento defraudado conmigo mismo porque con el equipo que teníamos en el 94 es imperdonable que no hayamos llegado mucho más lejos, teníamos que llegar mucho pero mucho más lejos. No digo ser campeones, pero sí debíamos avanzar. La selección a la que más fe le tuvo un país entero en un Mundial fue la de nosotros y no logramos pasar la primera fase. Y por ahí en la que menos se creía, la de Brasil, llegó mucho más lejos. Esas son las cosas que no se entienden del fútbol”.

¿En qué equipo le hubiera gustado jugar?

“En el Milan”.

¿Y se dio la oportunidad?

“Siempre se dio, pero era complicado porque el Parma era un equipo muy poderoso económicamente. Hoy en día es mucho más fácil que en mi época. Hoy un jugador hace berrinche, se para, se queda quieto dos meses y ya le tienen que dar el pase. Lo que hicieron Luka Modric, Gareth Bale de frenarse por ir al Real Madrid, o todos lo que hacen sacrificios para ir a un equipo que porque es su sueño, yo no. Con el club que pague por mí y me lleve a Europa, yo vivo agradecido. Parma siempre supo que me quiso el Milan, pero si decían que no, era no y punto”.

En el equipo ideal de Faustino Asprilla, ¿qué jugador no podría faltar?

“El número ‘10’, ‘El Pibe’ Valderrama”.

¿Si pudiera devolver el tiempo cambiaría algo?

“Sí, cambiaría la forma como enfrentamos el Mundial del 94, solo eso”

¿El momento más feliz que ha vivido en estos 50 años?

“Cuando llevé mi mamá a Italia. Esos tres meses que estuve con ella en Italia fueron los momentos más felices que yo tuve en mi vida”.

¿Y el más triste?

“Los momentos más tristes son cuando las personas que uno quiere se van: la muerte de mi mamá, la muerte de mis amigos de infancia, como Fernando Galvis, la muerte de Andrés Escobar, de (Hernán) ‘Carepa’ Gaviria. Las personas que hoy en día no están son las que en realidad le han llevado a uno mucha tristeza”.

¿Cuántas veces ha llorado?

“He llorado muchas veces de tristeza por recuerdos que uno no va a superar nunca. Olvidar a la mamá es imposible, pasan los años y es imposible”.

De 1 a 10, ¿cómo se califica como papá?

“Diría que 7”.

¿y cómo abuelo?

“5”.

¿Cuál ha sido la mujer de su vida?

“La mujer de mi vida, sin ninguna duda, ha sido mi mamá. Mi mamá me ayudó a mí en todo. Lo que soy se lo debo a ella, como persona y como futbolista”.

¿Le queda un sueño por cumplir?

“A esta edad diría que todos los sueños los he cumplido. Pero me gustaría ver que mi hijo se pueda casar y sea una persona realmente feliz. Siempre he vivido para él y me gustaría verlo realizado antes de irme”.

¿Qué locura le falta por hacer?

“Siempre he soñado con ir a hacer un safari”.

Le voy a mencionar unos nombres y usted los define con una palabra

Carlos Valderrama

“Un maestro”.

’Caremonja’

“Un amigo”.

Adolfo ‘El Tren’ Valencia

“Único”.

Francisco Maturana

“Un estratega”.

Lady Noriega

“Me la puso pero difícil. Lady Noriega… diría que la novia perfecta”.

Gustavo Petro

“Paso”.

Faustino Asprilla

“Un genio”.