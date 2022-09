Faustino Asprilla y Francisco Maturana dejaron un emotivo mensaje para Freddy Rincón

Este viernes se llevó a cabo un emotivo homenaje para Freddy Rincón, organizado por la otrora estrella de la Selección Colombia , Faustino Asprilla, quien reunió para un partido a exjugadores y entrenadores de la 'tricolor', en especial esa que nos representó en el Mundial Italia de 1990.

El juego que se llevó a cabo en el estadio Doce de Octubre contó con la presencia del Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Francisco Maturana, Juan Camilo Zuñiga, Harold Lozano, Miguel ‘Niche’ Guerrero, Luis Alfonso ‘Bendito’ Fajardo, Alexis García, Freddy ‘Totono’ Grisales, Giovanni Hernández, entre otros.

Para este motivo homenaje quienes quisieran ingresar al escenario deportivo de Tuluá lo pudieron hacer de forma gratuita, con el fin de honrar la memoria de Freddy Rincón quien falleció el pasado 13 de abril, a sus 55 años, luego de sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Cali.

Finalizado el homenaje, Faustino Asprilla y Francisco Maturana brindaron unas declaraciones para los medios de comunicación que asistieron al cubrimiento del conmovedor evento.

“Al 'Coloso' lo vamos a tener siempre presente, en nuestro ‘Rincón del Alma’, así que lindo que la gente nos pudo acompañar”, expresó Faustino Asprilla, quien compartió en tres Copas del Mundo, (Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98).

“Freddy Rincón es uno más de una familia. Así que los valores de Freddy son los valores de toda la familia. El no está pero hay una familia que lo recuerda con cariño”, declaró por su parte el otrora entrenador de la Selección Colombia, Farancisco Maturana.

Asimismo, al minuto 19 del partido, el juego se detuvo para honrar la memoria del "Coloso de Buenaventura" con un minuto de silencio. Todo esto por ser el número del dorsal que vistió Freddy Rincón en la mayoría de sus equipos.

Por otro lado, otros de los asistentes aprovecharon para hablar del nuevo proceso de la Selección Colombia, con Néstor Lorenzo como entrenador, que inicia este sábado con el partido frente a Guatemala, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, a las 7 de la noche (hora de Colombia).

"Esperemos que arranquen bien, que puedan hacer un lindo partido y le puedan devolver la ilusión al fútbol colombiano", afirmó Faustino Asprilla.

"Sabe manejar un cambio y un proceso, él sabe que esto no es de la noche a la mañana y no es fácil", sentenció Juan Camilo Zuñiga quien conoce el trabajo de Néstor Lorenzo, al haber coincidido en su proceso con Jose Néstor Pékerman.

Por último, quien habló fue Francisco Matruana, histórico entrenador del equipo nacional. "Hoy de la Selección Colombia no puedo hablar porque no existe. Existió, no clasificamos; así que, ahora, tenemos que volver a construirla", puntualizó.