Faustino 'Tino' Asprilla y la demanda de figuras de Selección Colombia, por el uso de imagen

Una de las grandes figuras que ha dado el fútbol colombiano ha sido Faustino 'Tino' Asprilla, quien luego de su retiro ha seguido siendo uno de los referentes de la Selección Colombia por su brillante carrera. Este martes, en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' contó mayores detalles de la denuncia contra Bancolombia por una campaña que realizó la empresa hace tres años, cuando sacaron unos muñecos usando la imagen de varios referentes de la tricolor. Junto a él se encuentran otras estrellas de la 'tricolor' entablando la misma acción legal.

"Hubo una campaña de la entidad bancaria a través de la FCF donde sacaron unos muñecos, que por la compra de cada muñeco la gente iba a ir pudiendo armar la selección de antes y de ahora, y resulta que a nosotros nadie nos avisó. Cuando preguntamos nos dijeron que la FCF había autorizado. A algunos sí les pagaron, pero a nosotros que somos los que demandamos aún no nos han pagado", expresó de entrada el 'Tino'.

Y agregó con respecto a la petición realizada, "nosotros estamos reclamando que si usaron nuestra imagen, que por lo menos nos paguen como siempre ha pasado, es la primera vez que me pasa esto. Cuando yo jugaba en el Parma. El Parma era una cosa y el Parmalat otra, y cuando Parmalat quería usarme para publicidad se sentaban conmigo para negociar y poder hacer comerciales para Parmalat".

Aquí más declaraciones de Faustino 'Tino' Asprilla:

*Más jugadores jugadores en la demanda

"Ahí está el 'profe' Maturana, el 'Pibe', el 'Tren', Farid Mondragón, Víctor Hugo Ariztizabal, Willington Ortíz, Óscar Córdoba, e Iván Valenciano. Estamos reclamando que usaron nuestra imagen para lucrarse, y nosotros tenemos derecho a algo".

*Explicación de lo que piden en la demanda

"Nosotros estamos demandando a la entidad financiera y ellos se excusan en que fueron autorizados por la FCF. Pero ningún jugador en el mundo, o que yo sepa, ninguno tiene contrato con la FCF, y la imagen del futbolista la usan los días en que esté llamado a la selección, si yo estoy convocado tienen derecho a usar mi imagen, ya sea por eliminatorias, Copa América, etc.. Eso fue lo que siempre pasó".

*El orden de los procesos de uso de imagen con la Selección Colombia

"En la Selección Colombia, cuando era patrocinada por Bavaria, aparte de la concentración, también firme contrato con ellos para que pudieran comercializar la imagen. No entiendo ahora por qué cambió, porque si eso es así, simplemente yo cojo la cara de los condones Tino, les quito mi cara y pongo la de Messi o Cristiano Ronaldo".

*Más sobre la demanda

"Todos demandamos juntos y con un solo abogado. Llevamos ya tres años en esto, sino que ahora parece que le están dando la razón a Bancolombia y no entendemos por qué. Y ahora que a nosotros nos va a tocar pagarla a Bancolombia, porque si perdemos tenemos que pagarle a los abogados de Bancolombia".

*Buscar otra forma de llegar a un acuerdo en este proceso legal

"Tratamos por todos los medios arreglar con la entidad bancaria, pero no ha sido posible. Entendemos la importancia del patrocinio de esta empresa financiera hacia la FCF y la Selección Colombia. Para nosotros es un orgullo que una empresa como estas deseen colaborar con las selecciones y con las inferiores, porque todas necesitan el apoyo. Hemos tratado de ayudar, pero no se ha podido, no se han puesto de acuerdo y es maluco estar en esta situación con una entidad que bien o mal reconoce que apoya el deporte y eso es lo que uno tiene que tratar de reconocerle a una empresa que siempre ha estado ahí".