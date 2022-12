Federación de Fútbol de Francia firmó acuerdo millonario con Nike

La marcar norteamericana extendió su contrato con la Selección ‘gala’ al pagar 50,5 millones de euros, por año, hasta el año 2020.

"El contrato con Nike es de 38 millones de euros por año, más 7,5 millones de material, y otros 5 millones para el fútbol de base", lo que hace un total de 50,5 millones, aseguró el presidente de la Federación Francesa (FFF), Noel Graet, en una entrevista al diario L'Equipe publicada este viernes.

El material deportivo mencionado por Graet se refiere al proporcionado a "los equipos de Francia y a la Copa de Francia a partir de la cuarta ronda".

"No me permitiría decirlo si no es cierto y que Nike me contradiga, es el mejor contrato del mundo", señaló Le Graet, quien ha enviado su solicitud como candidato a su sucesión en la elección a la presidencia de la Federación que se celebrará el próximo 18 de marzo.

El presidente de la Liga Paris-Ile-de-France, Jamel Sandjak, quien apoya a su adversario a la presidencia, Jacques Rousselot, había indicado que este contrato durante el periodo 2018-2020, del que se había hablado en la prensa, no había sido confirmado públicamente.