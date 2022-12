Fernando ‘El Pecoso’ Castro y sus recuerdos con Carlos Bilardo, en el Deportivo Cali

El exfutbolista y entrenador manizaleño atendió una video conferencia virtual en la que se refirió a su relación con el entrenador argentino; además tocó otros temas, como sus equipos y el fútbol femenino.

El entrenador Fernando Castro atendió este martes una videollamada en la que habló sobre el argentino Carlos Salvador Bilardo, el fútbol femenino, entre otros aspectos.

‘El Pecoso’, quien se retiró de la actividad profesional en 2019, mantuvo una conferencia digital, en la que se refirió a varios temas, de los que destacan los aspectos más fundamentales de sus equipos, las enseñanzas del ‘Narigón’, entre otras.

Sus equipos y el respeto por la hinchada:

“Hay que tener respeto por el hincha, a mis jugadores siempre les he inculcado eso. Por eso es que el jugador, cuando esta en el himno nacional, mira a la tribuna. Siempre le he dicho a mis jugadores que hay que respetar a la tribuna, por ellos es que hay que jugar”.

Jugadores de la cantera:

"Siempre trate tener a mi lado gente de mi confianza. Tuve el placer de irme a las canchas de fútbol en Medellín, cuando estuvo en Envigado, veía un jugador que me gustaba y me le arrimaba y le decía que lo esperaba el martes en el estadio para que entrenara. Nunca me metí en el pase. Cuando uno lo conoce como jugador, ahí uno empieza a conocerlo como persona. De dónde viene, qué hacen sus padres, qué educación tuvieron. Uno tiene que ser persona, conocí muchos jugadores que se perdieron, se dejaron llevar. Uno tiene que aprovecharlos y sacarlos de esos espacios donde han vivido. Mostrarles que el fútbol es un futuro grande”.

Su pupilo:

“Yo tengo un alumno, que es Martín, le he ensañado la disciplina y el respeto que se tiene que tener por el aficionado y por la profesión. Le he ensañado que uno respeta a la tribuna entregando todo, todo, todo por la hinchada y por el escudo”.

El mejor mediocampo:

“Yo tuve la fortuna de jugar con uno de los mejores mediocampos de la historia del fútbol colombiano. Y más de los años 60 para acá. El mejor mediocampo que yo vi en la historia del fútbol colombiano fue Arboleda y Diego Edison Umaña”.

Fútbol femenino:

“El futuro del fútbol femenino no está en manos de los hinchas, está en manos de los directivos. Los dirigentes tendrían que darle un espacio. A mi me encantaría que las mujeres pudieran dar el espectáculo”.

Bilardo:

“Cometí un error gravísimo con Bilardo. Él empezó el trabajo táctico en el Cali, yo le dije que “en el Quindío hacíamos las cosas así”. Él me dijo “pará colorado, pará”. Nunca había tenido un técnico como Bilardo. Con Bilardo se trabajaba la semana entera, lo táctico, como eran los tiros de esquina, la barrera, todo. Con Bilardo uno empieza a creer en el fútbol, era una persona que le enseñaba todo”.