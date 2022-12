Fernando Hierro quiso que Alessando Nesta fuera ‘galáctico’: le propuso ir al Real Madrid

El histórico defensor central del cuadro ‘merengue’ dessveló que intentó convencer al talentoso italiano de fichar por el conjunto en el que Hierro dejó huella.

El exdefensa italiano Alessandro Nesta, excapitán del Lazio, doble campeón de Europa con el Milan y campeón del mundo con Italia, confesó en un directo en Instagram que a principios de los años 2000 el español Fernando Hierro le propuso fichar por el Real Madrid tras medirse con él en un partido amistoso.

"No quería irme del Lazio por ninguna razón, en ese momento no quería ir a ningún lado. Una vez hicimos un amistoso en España contra el Real Madrid. Al acabar el partido, en la zona de los autobuses llegó Fernando Hierro y me dijo, 'tú tienes que venir al Real Madrid, ¿qué haces en el Lazio?", afirmó Nesta en un directo en Instagram junto al exjugador Christian Vieri.

"Yo le dije, tú estás loco, yo juego en el Lazio. Y él me miró y habrá pensado que yo estaba loco", prosiguió el exdefensa italiano.

Nesta, que nació en Roma y es aficionado del Lazio, contó esta anécdota para explicar el compromiso que tenía en ese período para el equipo de su ciudad.

Sin embargo, la profunda crisis económica sufrida por el club, entonces presidido por Sergio Cragnotti, a principios de 2000, provocó su venta al Milan para intentar arreglar las cuentas económicas.

"Luego pasó de todo, una crisis tan grande que fui vendido al Milan. Y al final estoy agradecido porque el Milan me permitió imponerme en Europa también, hicimos grandes cosas", afirmó el exjugador italiano.

Nesta, de 44 años, conquistó dos Ligas de Campeones con el Milan, en 2003 y 2007, y también fue campeón del mundo con Italia en 2006.