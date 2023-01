La FIFA confirmó las árbitras que estarán en el Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023

La Comisión de Árbitros de la FIFA anunció la lista de 33 árbitras, 55 asistentes y 19 miembros del equipo arbitral de vídeo que se encargarán de dirigir los partidos de la próxima Copa del Mundo femenina que se disputará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto.

"Como siempre, hemos empleado ante todo criterios de calidad. Por este motivo, las árbitras de campo seleccionadas representan lo mejor del arbitraje mundial. Todos recordamos el Mundial femenino celebrado en Francia en 2019. La excepcional calidad del arbitraje contribuyó al éxito rotundo que cosechó la competición", señaló Pierluigi Collina, presidente de la Comisión.

Esta selección es parte del proyecto "Rumbo a Australia & Nueva Zelanda" que arrancó en el 2020 con la participación de más de 170 candidatas. Pese a la pandemia, Kari Seitz, jefa de Arbitraje Femenino, ha afirmado que han desarrollado "nuevos programas para acelerar la preparación".

"Por ejemplo, en el marco de nuestro eficaz programa de seguimiento y apoyo, se asignó un formador de la FIFA a cada una de las árbitras, quien proporcionó evaluaciones mensuales de los partidos en los que participó su pupila. Este programa seguirá siendo decisivo en la última fase de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA", añadió.

Como parte de ese proceso, las elegidas pasarán por seminarios de formación en Doha y Montevideo a lo largo de este mes de enero y en febrero. Allí visualizarán vídeos de jugadas reales y llevarán a cabo sesiones prácticas en las que participarán jugadores. La lista la forman:

Árbitras principales: Edina Alves (BRA), Vincentia Amedome (TOG), Marianela Araya (CRC), Marie-Soleil Beaudoin (CAN), Melissa Borjas (HON), Emikar Calderas (VEN), María Belén Caravajal (CHI), Iuliana Demetrescu (ROU), Anahí Fernández (URU), María Ferrieri (ITA), Laura Fortunato (ARG), Cheryl Foster (WAL), Stéphanie Frappart (FRA), Katia García (MEX), Marta Huerta de Aza (ESP), Kate Jacewicz (AUS), Bouchra Karboubi (MAR), Anna-Marie Keighley (NZL), Yujeong Kim (KOR), Ekaterina Koroleva (USA), Lina Lehtovaara (FIN), Akhona Makalina (RSA), Myriam Marcotte (CAN), Ivana Martincic (CRO), Kateryna Monzul (UKR), Salima Mukansanga (RWA), Hyenonjeong Oh (KOR), Tess Olofsson (SWE), Tori Penso (USA), Casey Reibelt (AUS), Esther Staubli (SUI), Rebecca Welch (ENG) y Yoshimi Yamashita (JPN).