FIFA inconforme con régimen norcoreano por no dejar ingresar a aficionados contra Corea del Sur El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostró su descontento por no contar con los hinchas en el estadio, al igual que con el acceso a la prensa extranjera, quienes no pudieron ingresar al país por "problemas con los visados".