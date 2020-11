Fortuna de Diego Maradona

Manejar las cuentas y los negocios de Diego Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años, fue una misión delicada para apoderados que eran sus amigos hasta que la relación se rompía con discusiones y peleas ventiladas en los medios.

Diego Maradona y sus últimos minutos de vida: revelaciones de la Fiscalía

El 'Pelusa' tuvo fuertes e importantes ganancias en su carrera, pero las sumas suenan casi ridículas comparadas con el dinero que embolsa actualmente un deportista de élite.

¿Cuánto dinero ganó Diego Maradona en su carrera como futbolista?

Al final del camino no sufría necesidades económicas, pero su herencia lejos estaba de reflejar el esplendor de la trayectoria. El astro se quejaba de las malas administraciones de sus sucesivos representantes, Jorge Cyterszpiller y Guillermo Cóppola.

Mucho se habló de que fue mucho el dinero que despilfarro, además que en muchos momentos personas externas se acercaron a él, para sacar provecho.

Publicidad

"Estoy 'muerto' (dolido) porque le di mi vida a Guillermo y me equivoqué. Se quedó con mucha plata mía y no lo voy a permitir. Él, que tiene este dinero, se lo deberá devolver a mis gordas (sus hijas, Dalma y Giannina). Le di un poder a alguien que creía mi amigo y no me respondió como me había prometido", expresó una vez, desilusionado.

Vive el Gol Caracol te trae tres partidos de Diego Maradona en el Mundial de México 1986

Sin embargo, desde el miércoles se ha hablado mucho de la fortuna de Maradona, quien dejó propiedades y autos de lujo, además de joyas de un gran valor. 'BAE Argentina' detalló lo que dejó el 'Pelusa' en lo material y que ahora se deberán repartir sus herederos.

La herencia de Diego Maradona:



Bienes en Argentina



El edificio de Segurola y La Habana, en Villa Devoto.

Un departamento, en el mismo barrio.

Una casa en Nordelta, donde se afincó apenas volvió de México y en la que están sus hermanas.

Departamento en Puerto Madero.

La casa de Rocío Oliva y su familia en Bella Vista la adquirió él y se las cedió.

Autos en su país:

En Argentina tiene cuatro.

En Dubai, dos vehículos de lujo:

un Rolls Royce Ghost , valuado en 300.000 euros.

, valuado en un BMW i8, tasado en 145.000 euros.