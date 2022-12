Francesco Totti: "Cuando me llamó el Real Madrid, muchos me llamaron loco por rechazarlos"

El jugador, recordado por su paso en la Roma, explicó la situación cuando en el 2001 el club blanco conformado por los 'galácticos', lo llamó para ser la estrella del elenco español.

Francesco Totti, excapitán del Roma, aseguró este miércoles que cuando se reúne con algunos jugadores del Real Madrid de los 'galácticos', éstos le dicen que su rechazo a fichar por el club blanco en 2001 fue una locura.

Totti reconoció repetidamente que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le propuso fichar por el conjunto blanco a principios de los años 2000, pero que rechazó esa oferta por amor al Roma, el club en el que creció, del que es aficionado y del que se convirtió en una eterna leyenda.

"Mi retirada fue un poco inesperada, pero correcta. Ahora la acepté, pero necesité dos años, porque no fue una decisión mía. En todo caso, nunca me arrepentí de mis decisiones. Ni siquiera cuando tenía 25 años y me llamó el Real Madrid de los 'galácticos', aunque tuve un momento de confusión", dijo Totti en una entrevista a la televisión privada DAZN.

"Ahora, cuando veo a algunos jugadores de ese Real Madrid me dicen 'estás loco, has renunciado al mejor equipo del mundo'. Significa que a veces la cabeza no razona, debes estar loco. En todo caso, tomé una decisión por amor de la que no me arrepiento", prosiguió.

Totti se retiró en mayo de 2017 tras estar 25 años en el Roma, con el que disputó 786 partidos y marcó 309 goles, conquistando el título liguero de 2001, las Copas Italia de 2007 y 2008 y dos Supercopas italianas, en 2001 y 2007.

"Quedarme en el Roma fue una doble victoria. Jugar 25 años con la camiseta del equipo del que fui aficionado", subrayó.

Tras su retirada, el excapitán del Roma trabajó dos años en el club capitalino en calidad de directivo, antes de despedirse entre polémicas por no compartir la gestión de la propiedad americana, presidida por James Pallotta