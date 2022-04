Francisco Maturana y su particular experiencia con Real Madrid: recuerdos de 'Pacho'

El técnico Francisco Maturana ha sido una figura de referencia en la historia de la Selección de Colombia. Su trayectoria como entrenador es digna de recordar, porque una de las etapas más brillantes de la 'tricolor', estuvo bajo su cargo.

Sus logros como DT del seleccionado colombiano le hicieron ganarse el reconocimiento del mundo del fútbol en esa época, tanto así, que equipos como el Real Madrid, tuvieron su relación con Maturana.

En una entrevista para 'Grueso Calibre', el popular 'Pacho' habló sobre su acercamiento con el club de la capital española, y la razón por la que no llegó a dirigirlo.

Maturana, habló de las primeras relaciones que tuvo con los grandes entrenadores de la época, que lo condujeron a tener la oportunidad de entrenar al club 'merengue': "En el AC Milan había un grupo de técnicos que quería conversar conmigo. Y el grupo, llámese los Ancelottilos, los Maldini, los Costacurta, los Rijkaard, todos celebraban la llegada mía, y en alguna de esas llegadas, yo venía de Francia, porque había ido a ver un jugador que me había enviado Jorge Valdano".

"Yo recomendé a este jugador, que no le gustaba, no lo quería Fabio Capello, y ese jugador terminó siendo el mejor jugador de Europa esa temporada, que era George Weah. A partir de ahí, la amistad con Fabio fue fundamental."

"Todos estábamos en una cabaña, donde solamente iban entrenadores, nada de mujeres. Entonces allá había un tablero y yo contaba mis experiencias, cada uno contaba su experiencia y crecíamos alrededor de todo eso. Entonces yo sí tuve mucho contacto. Es más, cuando yo en el 91, tuve la posibilidad de firmar con el Real Madrid, el que dio el visto bueno para que yo firmara, fue Vicente del Bosque.", comentó 'Pacho'.

A pesar de que el entrenador colombiano ya había firmado un contrato con Real Madrid, nunca llegó a dirigir un partido con el club, aunque en la memoria de leyendas 'madridistas', sí fue así: "He tenido varias charlas con jugadores del Real Madrid de esa época, como Emilio Butragueño, Manolo Sanchís, Míchel y Fernando Hierro, y ellos me dicen que yo fui entrenador del Real Madrid, y yo les digo ‘no, yo no fui el entrenador’."

"Ellos insistían, porque había firmado un contrato, y porque cada semana venía a reunirme con el presidente del club para armar una plantilla. Entonces, ellos dicen que yo fui entrenador del Madrid, y yo les digo que no, que sólo firmé un documento", agregó Maturana.

Francisco Maturana explicó la razón por la que nunca llegó a dirigir al club 'merengue', a pesar de haber firmado un contrato, asegurando que los dirigentes del club habían fichado a un revulsivo, decisión que no le gustó al DT colombiano.

"Al final no me senté como entrenador del Real Madrid, porque ellos me plantearon una cosa que no iba con mi manera de sentir. Ellos me piden a mí, una autorización para traer un revulsivo, porque si no, iba a encontrar un equipo en segunda. Entonces trajeron a Radomir Antic, que había agarrado mucho cariño de la afición, y que me pidieron que fuera a ejercer el cargo de mánager, y que cuando él perdiera un partido, yo entraba", complementó.

"Eso para mí fue un golpe al hígado, y yo les dije que no. Desde entonces, tengo un vínculo con el Real Madrid, y ellos se encargan de pagar todo si quiero ir a ver jugar al equipo.", aseguró Maturana.

Selección Colombia y reconocimiento internacional

Antes de consolidar su experiencia como entrenador en el fútbol europeo, Francisco Maturana mostró toda su capacidad en la Selección Colombia, devolviéndola a un mundial después de 28 años, y demostrando una idea de juego que llamó la atención del mundo del fútbol.

"Yo venía de un momento histórico en el fútbol, donde todos los reflectores estaban sobre los nombres como Bilardo, Menotti, y ahí aparece Maturana como un hombre con un fútbol diferente, que cautivó a tal punto que, cuando yo voy a Europa, reconocían a Colombia como un país que tenía mucho fútbol, no cómo un país lleno de droga y de violencia.", explicó el entrenador colombiano

"Además, yo les explicaba que yo era un entrenador que venía con un proceso, y eso hacía mucha falta en el fútbol colombiano, un proceso. A mí me reconocían por la forma en la que jugaba mi equipo", resaltó.

Maturana, explicó la importancia de haber consolidado un proyecto, y declaró que ese concepto era importante para que los equipos colombianos y la propia selección, pudieran lograr cosas importantes a nivel internacional.

"Hay algo que los dirigentes tienen que entender con la tiranía del resultado. Por ejemplo, Atlético Nacional ganó la Libertadores del 89, pero… ¿Cómo la ganó?. Eso no pasó de la noche a la mañana, igual que la clasificación de Colombia al mundial del 90. Todo fue un proceso, Colombia arrancó con un proceso desde el 87, y en el camino llegó a ganarle a una campeona del mundo en su casa", finalizó 'Pacho' Maturana.