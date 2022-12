Franco Armani, en la oscuridad: críticas para el arquero de River Plate, tras caída frente a Tucumán

El arquero del equipo ‘millonario’ fue duramente criticado por su nivel en la derrota 3-0 con los tucumanos.

Franco Armani, arquero argentino de River Plate tuvo un mal partido el pasado sábado en la noche, en la derrota 3-0 de su equipo frente al Atlético Tucumán, por la Copa de la Superliga.

Publicidad

Armani dejó un rebote largo y los tucumanos aprovecharon para convertir el tercer tanto, que complica las posibilidades para que el equipo ‘millonario’ pueda darle vuelta a la serie.

Ante la lluvia de críticas que recibió el guardameta, el técnico Marcelo Gallardo salió en su defensa y dijo que caerle por la derrota sería hacer “facilismo”.

ACÁ PUEDES ARMAR TU SELECCIÓN COLOMBIA PARA LA COPA AMÉRICA 2019

“No quiero caer en Armani porque no tiene nada que ver. Es el equipo que juega, no juega uno solo. Tantas veces nos ha salvado. No quiero caer en el facilismo”, aseguró Gallardo.

Publicidad

Con respecto al estado físico del exNacional, ‘El muñeco’ dijo que “no tiene ningún problema. Al menos no lo manifestó. Tiene un choque cuando el jugador del Atlético patea, pero nada más que eso”, finalizó.

River Plate tendrá revancha frente al Atlético Tucumán, el próximo martes 14 de junio, a las 7:10 p.m. (hora colombiana).

Publicidad