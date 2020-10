Franco Armani: “Siempre dije que quería retirarme de Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas”

Franco Armani es figura con River Plate y la selección Argentina, por lo que aún no piensa mucho en su salida del club de ‘la banda cruzada’.

Juan Fernando Quintero, a la espera de terminar cuarentena para firmar contrato con Shenzhen

"Primeramente quiero cumplir los dos años que me quedan de contrato”, afirmó de entrada el guardameta en charla con ‘Closs Continental’.

Eso sí, no se olvidó de su gran amor y donde supo figurar: “Después tomaré la mejor decisión, siempre dije que quería retirarme en Atlético Nacional , pero el fútbol da muchas vueltas”.

“Duván Zapata es infravalorado, hubo negociaciones con equipos pero nunca se materializaron”

Y es que Franco Armani lo ha ganado todo con River Plate, se ganó la titular de su seleccionado y eso lo tiene motivado por conseguir más.

Publicidad

“Las ganas de seguir ganando cosas, de siempre ir por más y nunca conformarse. El técnico es fundamental, siempre cuando empezamos un nuevo campeonato o pretemporada no nos deja relajarnos. Hoy no imaginamos un River sin Gallardo. No pensamos en eso”, finalizó.