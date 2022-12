Franco Armani también tiene detractores en el fútbol argentino, pese a su buen nivel

Marcos Díaz, arquero y figura principal del Huracán, dio unas declaraciones a la prensa de su país en las que afirmó que a Armani le dan brillo por jugar en River Plate.

Franco Armani es sensación en el fútbol argentino gracias a sus acertadas actuaciones con River Plate, al que llegó procedente de Atlético Nacional para la presente temporada.

Publicidad

Todos los días hay espacio en la prensa, radio y televisión para destacar a Armani y ese tema ya ha generado algunas reacciones contrarias.

Vea acá: René Higuita: “Rezo para que Sampaoli lleve a Armani al Mundial de Rusia”

Por ejemplo, Marcos Díaz, arquero de Huracán, ofreció unas declaraciones que ya generaron polémica.

"Creo que la importancia y la prensa que se le está dando a Armani es un poco exagerada. La prensa en Huracán no es la misma que en River, pero no me creo menos que nadie", dijo Díaz, de 32 años y quien la crítica deportiva también ha destacado por su buen nivel.

Publicidad

Lea también: Jugador de River Plate pide a Franco Armani para la Selección de Argentina

De esa manera, el tema Armani es centro de discusión en Argentina, más cuando se acercan fechas importantes y de definiciones de listados para el Mundial Rusia 2018. Vale anotar que el próximo 14 de mayo los seleccionadores nacionales deberán entregar los listados de buena fe de 35 futbolistas ante la FIFA.