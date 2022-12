Franco Armani volvió a sus andanzas: salió figura de River Plate, en la Recopa Sudamericana

El equipo argentino perdió 1-0 con Atlético Paranaense en Brasil, y el exarquero de Nacional fue el más destacado del juego, al evitar la caída de su arco en varias oportunidades.

Franco Armani fue llamado a la Selección Argentina para la Copa América Brasil 2019 y al día siguiente, dijo presente y se convirtió en figura de River Plate, pese a la derrota por la mínima diferencia frente a Atlético Paranaense, en la ida de la final de la Recopa Sudamericana.

Armani estuvo atento y respondió cuando los brasileños atacaron con intensidad, guiados por Lucho González, Renán y Nikao. Así hizo recordar sus mejores tiempos con Atlético Nacional.

Al final, el guardameta argentino tomó con tranquilidad su buena actuación. “Esto es del equipo, yo no me caracterizo por ser figura, trato de estar cuando el equipo me necesita. Por suerte, me fue bien”, dijo Franco Armani.

