Franco Armani y Ubaldo Fillol ‘hicieron las pases’: lo llamó y todo quedó en que fue un malentendido

En Argentina hubo tensión luego del malestar que expresó Ubaldo Fillol con Franco Armani , luego de que no le contestara tras pedirle una camiseta para un fin benéfico.

Este jueves, el representante del actual arquero de River Plate fue el primero en referirse al tema y afirmó en ‘TyC Sports’ que “aparentemente, el número no era el correcto. El Pato es uno de los ídolos de chico de Franco y su madre”:

Horas más tarde, el propio Fillol se refirió nuevamente al tema y contó que ya se comunicó Armani y todo quedó en un malentendido.

“Hablamos bien. Ustedes son testigos que nunca le falté el respeto, fue con mucha altura. Solo conté lo que me había pasado. Ellos tampoco me dijeron ‘como dijiste eso’ ni nada por el estilo. Acá lo que se cerró, especialmente de parte de Franco, fue que hubo un malentendido de parte de ellos. En ningún momento me reprocharon algo. Borrón y cuenta nueva”, afirmó.