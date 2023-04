Freddy Rincón, en la memoria y corazones de millones: se cumple un año de su muerte

Hablar de Freddy Rincón es hacer referencia a uno de los más grandes jugadores de nuestro fútbol. Con sus gambetas, velocidad, potencia, técnica y calidad, nos deleitó partido tras partido e hizo que nos enamoráramos aún más de este deporte. Sin duda, fue el responsable de que viviéramos momentos de éxtasis y alegría, como aquel gol a Alemania, en el Mundial de Italia 1990.

Por eso, cuando el miércoles 13 de abril de 2022, en horas de la noche, se escucharon las palabras, "la Clínica Imbanaco, en presencia de sus familiares y con su plena autorización de la misma, se permite informar que, pese a todos los esfuerzos, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido", millones de corazones se arrugaron a nivel nacional e internacional. Fue la partida de un ídolo.

La muerte del hombre nacido el 14 de agosto de 1966 (55 años) en la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca, se dio después de un accidente de tránsito entre una camioneta en la que él se transportaba y un bus del sistema de transporte público MIO, que se presentó el lunes 11 de abril de dicho año. En ese momento y de inmediato, fue trasladado de urgencia a la Clínica Imbanaco.

Allí, llegó con un trauma craneoencefálico, le practicaron una intervención quirúrgica, pero ante la gravedad del impacto no valieron de nada los esfuerzos médicos que se hicieron, lo que produjo gran dolor en el mundo, que le reconoció lo hecho durante su carrera, la cual es digna de admirar y enmarcar. Homenajes, aplausos y una despedida a la altura de lo que hizo como futbolista.

Así las cosas, este jueves ya se cumple un año sin Freddy Rincón, pero su recuerdo permanece intacto en la memoria de sus seguidores y familiares. De hecho, recientemente, su hijo Sebastián dio una entrevista a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que expresó que "por más de que pasen los meses no me logro acostumbrar a no tener a mi padre, que ya va un año de fallecido".

"Cuando estoy afuera, me hago la idea de que estoy peleado con mi papá, porque teníamos tiempos que discutíamos y éramos orgullosos entonces pasaba tiempo sin hablar con él. A veces, hago eso y me ayuda, pero no siempre sirve esa táctica", confesó el actual jugador de Panevezys, de Lituania, con un tono de nostalgia y dolor, recordando algunos momentos con su padre.

Los familiares de Freddy Rincón, en su funeral del fin de semana pasado. COLPRENSA

Cabe aclarar que en el último tiempo, Freddy Rincón hizo apariciones como comentarista de televisión y también acompañó recientemente en el cuerpo técnico de Millonarios al profesor Jorge Luis Pinto, con quien lo unió siempre una gran relación profesional y de amistad. Además, escribió su historia en el balompié desde sus tiempos de juvenil cuando hizo parte del Atlético Buenaventura.

De ahí vino su debut en el fútbol profesional colombiano con Santa Fe, en el año 1986 y hasta 1989. Después fue transferido a América de Cali, entre 1990 y 1993. En ese instante, ya con su calidad comprobada dio el salto al exterior. Así su carrera internacional la construyó en clubes como Palmeiras, de Brasil; Nápoles, de Italia; Real Madrid, de España; Corinthians, Santos y Cruzeiro.

Episodio aparte fue el trasegar del 'Coloso de Buenaventura' por la Selección Colombia, de la que se convirtió en referente, figura e ídolo de la afición con participaciones en el Mundial de Italia 90, del que quedó su recordado gol en el histórico empate 1-1 con Alemania; USA 1994 y Francia 1998. Un ídolo en todo el sentido de la palabra y que siempre recordaremos y tendremos presente.