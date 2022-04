Freddy Rincón, entre los regaños y buenos consejos: así lo recuerdan Harold Lozano y Hamilton Ricard

A lo largo de estos días, se ha escuchado, repetitivamente, la palabra "consejero", y eso sí que fue Freddy Rincón para cada uno de sus compañeros, en especial, para Harold Lozano y Hamilton Ricard, quienes dejaron huella a nivel internacional.

El segundo de ellos habló con 'Noticias Caracol'. "Ya no lo podrá llamar. Hablábamos todos los días, en la mañana, tarde y noche. De hecho, si me portaba mal, de una me regañaba", afirmó el exjugador de Middlesbrough, de Inglaterra.

Publicidad

"Me acuerdo que cuando la mamá se murió, se encerró en la habitación durante tres días para llorar. Adoraba a su familia, hijos y como amigo era un crack; siempre estuvo muy pendiente de todos nosotros, con alegría", sentenció.

Pero no fue el único que habló. "Recordémoslo con la alegría que tenía. Quería emular cosas de él y una vez me dijo que hiciera mi propio camino, entonces me descomprimió, ya que decían que era su sucesor", recordó Harold Lozano.

Publicidad

¿En qué equipos jugó Freddy Rincón?

Freddy Rincón Valencia es uno de los futbolistas históricos de Colombia. En su hoja de vida registra pasos por Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles, Corinthians, Palmeiras, Santos y Cruzeiro. Además jugó los mundiales de Italia 90, USA 94 y Francia 98, siendo uno de los referentes del seleccionado colombiano.