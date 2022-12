"Freddy Rincón es de los más grandes jugadores que tuve a mi lado, con jerarquía y personalidad"

Esto dijo Luis ‘El Bendito’ Fajardo, quien habló con GolCaracol.com sobre el empate 1-1 entre Colombia y Alemania en la primera ronda del Mundial de Italia 1990. Este domingo, a las 10:15 a.m., reviva el duelo en Caracol Televisión.

En la Copa del Mundo de 1990 se vivió uno de los partidos más importantes de la Selección Colombia, donde el combinado dirigido por ‘Pacho’ Maturana enfrentó al equipo teutón, encabezado por Lothar Matthaus y Rudi Voeller, máximo favorito para llevarse el trofeo.

El partido fue muy parejo, tanto así que hasta faltando 5 minutos para el final, el resultado aún marcaba un empate sin goles.

No obstante, después de una buena jugada del cuadro alemán, Pierre Littbarski remató al primer palo y venció a René Higuita para poner el 1-0 parcial.

Con la desilusión a flor de piel; las voces que surgieron desde el banco de suplentes le dieron un segundo aire a la Selección Colombia, quien en el minuto 90 logró hacer una gran combinación de toques, que terminó con Freddy Rincón empujando el balón al fondo de la red.

Uno de los protagonistas de aquel encuentro fue el volante Luis ‘Bendito’ Fajardo, quien habló con GolCaracol.com sobre las incidencias del partido contra los alemanes.

“Sabíamos el rival que teníamos al frente. Era el más firme candidato para quedar campeón del mundo en ese año, así lo demostraron. Empezaron el torneo demostrando ese gran nivel y sabíamos que teníamos esa gran responsabilidad que enfrentar”, dijo Fajardo, quien fue sorpresa en la alineación en el estadio Giuseppe Meazza, de Milán.

¿’Pacho’ Maturana cómo había planeado el partido?

“Pacho, tan pronto terminó el partido contra Yugoslavia, que perdimos 1-0, me llamó en el hotel y me llevó a la habitación y me dijo con mucha sorpresa que yo iba como titular contra Alemania, a pesar de que no había jugado los dos partidos anteriores. Fue mucha sorpresa porque ante un rival de esa categoría, no era fácil estar. Asumí el rol que me correspondía. 'Pacho' habló, dijo que íbamos a hacer un partido de mucha tenencia de balón. Creo que nosotros pensamos que esa era la táctica, tuvimos el balón, no se la entregamos a un rival importante. Desde ahí logramos configurar ese resultado que nos puso en la otra fase”.

¿Qué le pasó por la cabeza con el gol de Littbarski?

“Creo que pasó lo mismo que pasó por la cabeza de todos: el desconsuelo, la desmotivación, la tristeza. Era una injusticia lo que ocurría en ese momento. Nosotros habíamos realizado un gran partido, desde lo futbolístico habíamos cumplido. Solamente, de pronto, al final del partido ellos lograron hilvanar una jugada con toda su capacidad ofensiva y nos marcaron. Sin embargo, el banco fue importante, desde el banco salieron palabras de aliento. Hombres de mucho temperamento como Diego Barragán o 'Chicho' Pérez siempre alentaron desde afuera, eso nos sirvió para tomar otro respiro. Las palabras desde afuera eran “si vamos a morir, morimos con las botas puestas”, “si nos vamos para la casa, nos vamos con las botas puestas”. Yo creo que esto hizo que reaccionáramos y no perdimos la fe en ningún momento”.

¿Cómo recuerda la jugada del gol?

“La recuperamos en nuestra área, yo traslado el balón mucho rato, más de 30 metros, había mucha distancia entre nosotros porque habíamos bajado a recuperar el balón en defensa. Realizamos una presión al costado de 'Chonto' Herrera. Voeller intenta tirarle un túnel a Leonel, pero la recuperó y jugó conmigo, trasladé el balón hasta pasar el medio del campo y allí fue donde encontré el apoyo en 'El Pibe' Valderrama y Freddy Rincón, para realizar esa linda triangulación que finalmente se convirtió en una bella anotación”.

¿El gol de Rincón?

“Freddy es de los más grandes jugadores que yo he tenido a mi lado, de los mejores que he visto jugar al fútbol; viendo que Freddy estaba ante el arco, con toda su inmensa capacidad, su personalidad, su temperamento, su jerarquía, sabía y tenía la confianza de que iba a ocurrir lo que ocurrió”.

¿Cuándo dimensionaron lo que se logró ese día en el Mundial Italia 90?

“Apenas hoy lo estamos dimensionando, porque hoy con la coyuntura sanitaria, apenas lo estamos dimensionando. La gente nos está mencionando, todos nos están recordando ahora. Nosotros no habíamos podido dimensionar algo tan lindo que le ocurrió al país, porque fue un triunfo para nuestro país que pasaba por temas desesperantes en temas de orden público”.

