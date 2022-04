"Freddy Rincón es una persona buena, alegre, extrovertida y honrada que no merece abandonarnos"

Días de tristeza en nuestro país, especialmente en el mundo del fútbol, luego de conocerse del fuerte accidente que Freddy Rincón sufrió, en Cali. Y es que la camioneta en la que se movilizaba chocó contra un bus del sistema de transporte público, MIO.

De inmediato, fue trasladado a la clínica Imbanaco, donde le han prestado los mejores cuidados, en busca de salvar su vida y alegrar los corazones de millones de personas que estamos al tanto de su recuperacin y aportando, al menos, con una oración.

Los mensajes no se han hecho esperar. Familiares, amigos, excompañeros del fútbol y muchos más, se han pronunciado en las últimas horas. En esta ocasión, el turno fue para Santiago Cañizares, guardameta español, con quien compartió en Real Madrid.

En entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , el exarquero recordó algunos momentos que vivió con el 'Coloso de Buenaventura'. De igual manera, contó un par de anécdotas y no desperdició la oportunidad para enviarle unas palabras de aliento.

¿Qué recuerdo tiene de Freddy Rincón?

"En España, la noticia cayó como balde de agua fría. Estamos pendientes de un parte médico que de esperanza. Freddy fue un gran compañero en Real Madrid, era alegre, extrovertido, fuerte, en fin. Estuvo en Real Madrid, cuando el equipo no la pasaba bien, pero guardo un buen recuerdo de él."

¿Cómo era la relación con el 'Coloso de Buenaventura'?

"Era un tipo gracioso. Entraba feliz en la mañana, socializaba, contagiaba alegría en el vestuario y mejor que no le vieramos enfadado porque era fuerte (risas) y el podía pasar por encima a cualquiera."

¿Cuál ha sido su relación con él, en los últimos años?

"No he tenido relación con él porque se marchó a Brasil, yo me fui a Valencia, y una vez retirados ambos, fuimos invitados a algunos partidos de leyendas, pero nunca he jugado uno de esos, entonces ha sido poco el contacto. Ahora, con el paso de los años, no se empaña el buen recuerdo de una persona generosa y que se comportó muy bien. Es una persona buena y honrada que no merece abandonarnos."

¿Cómo era Freddy Rincón?

"Freddy jugaba el fútbol de manera muy vertical. Tenía calidad, usaba mucho su físico para ganar duelos. No tocaba mucho hacia atrás, le gustaba conducir, encarar y marcar la diferencia a partir de esos conceptos. Una vez Real Madrid buscó uno que otro talento en Brasil y recuerdo que le pregunté a los 'scouting' del club que quién había para firmar en Brasil y la respuesta que recibo fue que nadie porque, en el momento, el mejor era Freddy Rincón y ya había pasado por el equipo blanco. Si no triunfó en Real Madrid es porque llegó en un momento de crisis y donde el equipo no estaba al nivel esperado y era complicado resaltar."

¿En qué equipos jugó Freddy Rincón?

Freddy Rincón Valencia es uno de los futbolistas históricos de Colombia. En su hoja de vida registra pasos por Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles, Corinthians, Palmeiras, Santos y Cruzeiro. Además jugó los mundiales de Italia 90', USA 94' y Francia 98', siendo uno de los referentes del seleccionado colombiano.