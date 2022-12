Freddy Rincón: “Estuve por ir a Boca Juniors, pero América de Cali no me quiso vender”

El histórico futbolista de la Selección Colombia habló para los medios en Argentina y habló de las dos oportunidades que tuvo para fichar por el cuadro ‘xeneize’.

Al programa ‘Presión Alta’, Freddy Rincón, exjugador que supo jugar en grandes equipos del mundo, recordó un pasaje importante de su carrera deportiva, cuando pudo ser jugador de Boca Juniors.

"En mi carrera estuve por ir dos veces. Cuando estaba en América de Cali y luego cuando estuve en Real Madrid. En América no me quisieron vender, y la segunda no se dio porque ya tenía todo arreglado con Palmeiras", relató.

Dentro de la conversación, Rincón tuvo palabras de elogio sobre Sebastián Villa, jugador importante en el esquema del cuadro azul y oro: “es un jugador interesante. En los últimos partidos de Boca fue muy importante por su desgaste físico, su gambeta. Pero creo que en ciertos momentos tenga que temporizar un poco, lo veo más por un tema de su juventud (23 años)".

Cabe recordar, que el exjugador tuvo paso por grandes equipos como Real Madrid, Nápoles, Palmeiras y Corinthians.

