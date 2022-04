Freddy Rincón fue el primer colombiano en jugar en Real Madrid, otro de los hitos de su carrera

Freddy Rincón marcó historia en su carrera futbolística y dejó gratos recuerdos entre los hinchas colombianos. De igual manera, escribió episodios para el recuerdo. Uno de ellos fue cuando para el segundo semestre de 1995 fue contratado por el Real Madrid, de España, y se convirtió en el primer jugador de nuestro país en vestir la camiseta de los 'merengues'. Esas remembranzas aparecen de nuevo este miércoles cuando se conoció su fallecimiento en Cali.

El otrora volante llegó cuando el entrenador era Jorge Valdano, debutó un 24 de agosto del año 1995, el Real venció 3-0 sobre Deportivo La Coruña, en la Supercopa de España y firmó los primeros 53 minutos con el siempre encopetado club.

Sin embargo, para Rincón no fue para nada fácil semejante reto. En total actuó en 21 oportunidades con la camiseta del Real Madrid y no marcó un gol. Fueron momentos complicados para él, en los que incluso se confirmaron escenas de racismo y discriminación.

En días pasados, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto comentó al respecto en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que "Freddy no tuvo suerte en Real Madrid. Él me decía que cuando fue allá, eso era un caos. El técnico Valdano no lo lo pudo respaldar y decidió irse porque no veía futuro".

En varias entrevistas, Freddy Rincón confesó que aprovechó dicha experiencia de solamente un año para madurar y crecer y que pese a no haber trascendido, le quedaron enseñanzas para los retos que vinieron posteriormente en el balompié de Brasil.

¿En qué equipo jugó Freddy Rincón?

Además del referido paso por Real Madrid; Rincón Valencia también vistió la camiseta de Nápoles en Europa. En Brasil jugó con Palmeiras, Santos, Corinthians, y Cruzeiro. En Colombia su debut lo hizo en Santa Fe y posteriormente pasó al América de Cali.