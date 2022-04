"Freddy Rincón nunca le tuvo rabia a James Rodríguez, eso es algo claro"

"Si llamabas a Freddy y le pedías un favor, te lo hacía, te daba consejos. A los chicos los regañaba mucho, a mí también me regañaba. Me decía que dónde andaba, que me portara bien", eso fue lo que recordó Hamilton Ricard de su gran amigo Freddy Rincón, este sábado, en medio del homenaje que se le hizo en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

Además, Ricard tocó un tema que fue polémico mientras Rincón Valencia trabajó como comentarista en el último tiempo, en donde siempre habló de James Rodríguez y el momento que vive en el fútbol internacional.

Publicidad

“Él simplemente decía que cuando uno juega fútbol, uno tiene que dar el cien por ciento. Pero nunca tuvo nada en contra de James Rodríguez, eso es algo claro. Nunca le tuvo rabia”, insistió Hamilton, en la charla que tuvo con 'ESPN'.

Publicidad

Esto dijo Hamilton Ricard: