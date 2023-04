Freddy Rincón y el especial pedido que le negó en vida a Romario, quien soñaba jugar junto a él

A un año de la muerte del exfutbolista colombiano, Freddy Rincón, se reveló una entrevista inédita con el goleador, en la cual se filtraron detalles de lo que fue su paso por el América de Cali, Brasil y un especial pedido a petición del astro brasileño Romario de Souza, al cual se negó.

En una charla de hace algunos años con ‘Grueso Calibre’, el oriundo de Buenaventura se confesó y reveló una importante situación por la cual pasó, en su estadía por Brasil, donde se enfrentó muchas veces a Romario, quien también le habría hecho el pedido de pasarse a su equipo para jugar junto a él.

“Hubo momentos en los que él quería que yo fuera a jugar donde él estaba, pero siempre los equipos de Río de Janeiro tenían ese problema de no pagar, entonces yo no cambiaba lo cierto por lo dudoso”, expresó contundentemente Rincón, además de detallar la manera en la que trataban de negociar: “Romario me mandaba a los presidentes y me decían que él me quería, pero nunca se dio”.

“Era un orgullo saber que él quisiera eso, pero pues no. Se habló y todo, pero de ahí siempre veía que iba por su contrato y yo por el mío”, dijo Freddy, quien también reveló la manera en la que el brasileño trató de tentarlo para convencerlo: “Él decía que lo que le faltaba al equipo para ganar todas las cosas que ellos querían era un jugador como yo, en el Flamengo y Vasco da Gama, pero los presidentes tampoco llegaban a donde quería yo y mi entusiasmo de jugar en Río tampoco era tan grande por esas situaciones”.

“Yo no es que fuera difícil, sino que yo cobraba lo que yo creía que valía, entonces por eso siempre lo dejaba claro. Yo no sé si era el mejor jugador extranjero mejor pago en Brasil porque nunca estuve pendiente de cuánto ganaban los otros; es una situación que nunca me preocupé por eso”, respondió el colombiano, frente a si era el que más ganaba en la liga, cuando vestía los colores del Corinthians y Palmeiras.

Sin embargo, también habló sobre su paso por el América de Cali, donde afirmó no haber estado conforme con diferentes situaciones, por lo que su deseo siempre fue salir: “Allá, no trataban a los colombianos como merecíamos ser tratados; yo sentía el trato diferente en lo económico, contratos; nunca fue igual a los extranjeros".

“En alguna vez se lo dije al dueño del equipo y nunca les gustó, a nadie le guata, pero yo nunca voy a conformarme con lo que nunca me gusta. El que me quiera así bien y el que no, con que me quiera mi mujer y mis hijos, está bien”, dijo Rincón, agregando que su deseo siempre fue salir de la ‘mechita’: “Yo tengo la seguridad que lo que hacía, lo hacía era porque siempre quería salir del América, no por la hinchada o por la gente, yo tenía objetivos, quería jugar en Europa y ayudar a mi familia económicamente”:

“Cuando yo llegué al América en vez de ser motivado, yo fui desmotivado; me bajaron el sueldo a la mitad de lo que yo ganaba en Santa Fe y eso para mí fue una humillación muy grande. Desde ahí ya entré mal y ahí estaba inconforme. Si se iba a comprar un jugador como yo, la retribución tenía que ser como tal. Además de eso, Boca Juniors estuvo dos veces queriendo que fuera jugar a Argentina, pero nunca me quisieron vender y eso sumaba más al descontento en el que yo estaba", concluyó Freddy.