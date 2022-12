Fredy Guarín busca a un niño en Bali que llevaba camiseta del Inter con su nombre

El volante colombiano se encuentra de vacaciones junto a su pareja en Indonesia y allí se encontró con el cariño de los niños de esta isla del sudeste asiático.

El futbolista colombiano Fredy Guarín, del Shanghái Shenhua, de la Liga China, terminó la temporada con su equipo y ahora disfruta de unas merecidas vacaciones con su pareja, Sara Uribe, en Bali, Indonesia.

Aparte de la belleza de esta paradisiaca isla del sudeste asiático, a Guarín le ha llamado la atención el recibimiento y el cariño que la gente de este lugar le ha expresado, en especial los niños.

“Llegué a Bali con la idea de descansar y conocer. Y lo que he conocido es el cariño incondicional de esta gente que me ve, me saluda y me da un abrazo honesto. Esta tierra me hace amar aún más lo que hago y a lo que me dedico. Cada uno de ellos es un pedazo con el que me armo, con el que mi alma se arma y lo seguirá haciendo hasta que de mi último suspiro porque el fútbol me llena y con él, vibro”, escribió conmovido el colombiano en su cuenta de Instagram.

El exjugador de Boca Juniors, de Argentina, entre otros clubes, pidió también en la misma publicación que le ayudaran a encontrar a un niño que tiene puesta la camiseta del Inter, de Italia, y lleva su apellido.

“Y también me llegó esta imagen, un niño que luce mi apellido en su camiseta. Y yo lo estoy buscando. Así que si alguien lo conoce o sabe cómo puedo localizarlo, me encantaría que me ayudaran”, agregó.

Fredy Guarín no volvió a ser convocado a la Selección Colombia, pero le deseó lo mejor y aseguró que está seguro que este equipo superará lo hecho en Brasil 2014, certamen en el que él participó con la ‘tricolor’.

